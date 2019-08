La Coalition juive républicaine (JRC) a exprimé son soutien au président américain Donald Trump après les propos ambigus qu’il avait tenus mardi. En évoquant les dernières déclaration des deux élues musulmanes du Congrès, le glissement idéologique du Parti démocrate vers la gauche et l’absence de réaction des Juifs démocrates face à l’antisémitisme qui émane de certains cercles de leur parti, Donald Trump avait dit: « Si un Juif vote encore pour le Parti démocrate, c’est soit qu’il manque singulièrement de connaissances soit qu’il est déloyal ».

De nombreuses personnalités et notamment des organisations juives proches du Parti démocrate ont vivement réagi, accusant le président américain de « propos teintés d’antisémitisme » bien qu’au vu des trois dernières années, on ne peut pas vraiment soupçonner le président américain d’antisémitisme!

Dans un communiqué, la RJC indique: « Le président a parfaitement raison. Il parlait d’une déloyauté envers soi-même lorsque l’on prend la défense de son propre parti alors qu’il laisse libre cours à la haine en provenance de ses rangs. Le Parti républicain a su en son temps sanctionner et exclure rapidement des membres après des manifestations d’antisémitisme qui du reste sont très rares ».

Matt Brooks, président de la RJC a exclu toute antisémitisme ou toute allusion présidentielle à une quelconque double allégeance des Juifs démocrates envers les Etats-Unis. Il témoigne que lors de ses activités il rencontre beaucoup d’Américains non-juifs qui ne comprennent pas comment des Juifs peuvent encore voter pour un parti qui devient de plus en plus critique envers Israël ou qui accepte sans réagir dans ses rangs des élues telles qu’Ilhan Omar ou Rashida Tlaib.

Pour des raisons historiques qui n’ont plus cours aujourd’hui, la grande majorité des Juifs américains a toujours fermement soutenu le Parti démocrate, contre vents et marées, et même lorsque les bourrasques provenaient d’une Administration aussi hostile que celle de l’ancien président Barack Obama, entre 2008 et 2016.

Après le transfert de l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem, le président Trump, très heureux et fier de sa décision avait déjà exprimé son étonnement et même sa déception du fait qu’il avait recueilli plus d’adhésion et d’enthousiasme à son geste de la part des milieux chrétiens évangéliques que de la part des Juifs américains, parlant des ceux qui soutiennent le Parti démocrate.

Et pour ceux qui pensent encore que Donald Trump est antisémite (un comble), il a tweeté en début de semaine: « Nous détruirons quiconque voudra détruire le peuple juif ».

De l’antisémitisme pur….!!!!

