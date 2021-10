Conscients des effets provoqués par la réaction de la vice-présidente des Etats-Unis à une remarque antisémite d’une étudiante, Kamal Harris et ses conseillers tentent de limiter les dégâts. Ils ont pris contact avec des éléments pro-israéliens démocrates au sein du Congrès et ont essayé de rectifier le tir. Kamala Harris leur a notamment réaffirmé son « engagement total envers la sécurité d’Israël ».

Mark Melman, président de Democratic Majority for Israel au sein du Congrès s’est contenté de cette déclaration vague et a déclaré : « Nous avons été heureux d’entendre que la vice-présidente nous a contactés afin de repréciser ce que nous savions déjà, à savoir que son engagement envers la sécurité d’Israël est inébranlable ». Il a pris la défense de la vice-présidente en affirmant qu’elle n’est pas du tout d’accord avec l’accusation de génocide lancée par cette étudiante à l’encontre d’Israël et soulignant que tant la vice-présidente que le président Joe Biden ont des positions « très pro-israéliennes »…

Mis à part la Democratic Majority for Israel, les conseillers de Kamala Harris ont également contacté Ted Deutch (Dém. – Floride) président du mouvement bipartisan de lutte contre l’antisémitisme ainsi que Jonathan Greenblatt, le président de l’Anti-Defamation League.

Quoi qu’il soit, la réaction spontanée de la vice-présidente américaine à la remarque fielleuse de cette étudiante traduit l’évolution lente mais nette du Parti démocrate américaine de plus en plus influencé par son aile gauche et le discours anti-israélien.

Photo Wikipedia