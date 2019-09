Le président américain Donald Trump a annoncé samedi soir qu’il avait parlé au Premier ministre Binyamin Netanyahou quant à la signature d’une alliance de “défense mutuelle” entre les Etats-Unis et Israël. Dans son tweet, Donald Trump a qualifié de “gigantesques” les relations actuelles entre les deux pays. Le président américain a rajouté qu’il attend avec impatience de pouvoir s’entretenir de cette question de vive voix avec Binyamin Netanyahou après les élections en marge de la prochaine Assemblée générale annuelle de l’ONU.

La question d’une telle alliance avait été évoquée il y a quelques semaines, et Binyamin Netanyahou espérait beaucoup une annonce officielle encore avant les élections. C’est fait.

Le Premier ministre a remercié le président américain: “Merci, mon cher ami, le président Trump. L’Etat juif n’a jamais eu d’ami et allié aussi fidèle à la Maison-Blanche. Je compte vous rencontrer à l’ONU et de faire avancer cette alliance historique entre les Etats-Unis et Israël. Nous poursuivrons ensemble notre combat contre le terrorisme. Que Dieu bénisse les Etats-Unis, que Dieu bénisse Israël!”

Le ministre israélien des Affaires étrangères Israël Katz a lui-aussi tenu à remercier le président américain: “Comme je l’ai déjà dit par le passé, je suis en faveur d’une alliance bien définie et signée entre les Etats-Unis et Israël face à l’Iran, concernant la menace atomique et balistique, qui ne limitera pas la liberté opérationnelle d’Israël dans d’autres domaines. Cette alliance avec la plus grande puissance mondiale sera un acquis historique sans précédent, qui contribuera grandement à la sécurité d’Israël et sa force économique”.

Photo Avi Ohayon / GPO