L’hôtel Watergate de Washington a accueilli jeudi la cérémonie marquant le premier anniversaire de la normalisation des relations entre Israël et le Maroc. L’ambassadrice du Maroc aux Etats-Unis Lalla Jumala et le nouvel ambassadeur d’Israël Michaël Herzog ont présidé la cérémonie en présence de nombreux invités, parmi lesquels Yaël Lempert, secrétaire d’Etat adjointe aux Affaires du Proche-Orient, Ted Deutsch (Dém.), représentant de la Floride au Congrès et Steve Cohen (Dém.), représentant du Tennessee.

L’ambassadeur d’Israël a exprimé son engagement à travailler étroitement avec le Maroc, non seulement pour renforcer les liens existants entre les deux pays mais pour mettre en oeuvre ensemble des projets innovants qui feront avancer le Moyen-Orient. « Il s’agit d’un nouveau chapitre dans nos relations particulières qui sera plus approfondi que celui d’intérêts géopolitiques communs », a insisté l’ambassadeur, qui a rajouté : « Les relations entre le peuple juif et le Maroc sont anciens, particuliers et importants. Des générations de Juifs ont trouvé refuge au Maroc durant l’histoire. Ensemble, nous pouvons faire avancer la vision commune d’un Moyen-Orient stable, prospère et pacifié. Je suis convaincu que que les relations entre nos deux Etats et celles qui lient Juifs et Musulmans pourront grandement contribuer à cette vision ainsi qu’à influencer dans des domaines tels que la santé, les changements climatiques, la sécurité alimentaire, le high-tech et autres ».

L’ambassadrice du Maroc a mis en évidence le « pas courageux » effectué par le Maroc l’an passé sous la houlette du roi Mohammed VI en établissant des relations diplomatiques avec Israël, « un pas qui a ouvert de nouvelle voies de coopération entre les deux pays ». Tout comme l’ambassadeur d’Israël avant elle, Lalla Jumala a fait une allusion à peine voilée en exprimant « le besoin de travailler sans relâche pour s’assurer que ces frais succès amèneront la paix et la prospérité dans la région ».

Photo Shmulik Almani – Ambassade d’Israël à Washington