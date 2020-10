Les événements historiques se suivent et se succèdent. Mardi matin, une délégation officielle en provenance des Emirats arabes unis a atterri pour la première fois à l’aéroport Ben-Gourion. Lors d’une cérémonie organisée sur le tarmac, des ministres israélien et émiratis ont procédé à la signature de quatre accords de coopération touchant au tourisme (suppression des visas),la science, aux technologies et à la protection des investissements. Côté israélien étaient présents les ministres Israël Katz (finances), Miri Reguev (transports), Science et technologies (Izhar Shaï) et le directeur de l’Office de la Population Shlomo Mor-Yossef.

Mais au-delà de ces accords déjà très importants, une annonce spectaculaire a été faite par Adam Boehler, directeur de l’America’s Development Bank, sur la création d’un fonds d’investissements commun aux Etats-Unis, à Israël et aux Emirats, appelé « Fonds d’Abraham » et qui siégera à Jérusalem ! Ce fonds qui aura le statut de bureau de coopération économique régionale démarrera avec un capital de 3 milliards de dollars et sera consacré à des projets économiques destinés à renforcer la paix dans la région. D’autres pays au Moyen-Orient et d’Afrique du Nord pourront s’y joindre ultérieurement.

Parmi les premiers projets prévus, l’amélioration des points de passage entre le territoire israélien, la Jordanie et les territoires contrôlés par l’Autorité Palestinienne ainsi qu’un pipeline reliant Eilat à Ashkelon pour faciliter le transit de brut des pays du Golfe vers la Méditerranée.

Mis à part l’importance économique considérable de ce projet, il s’agit d’une victoire politique et diplomatique hautement symbolique pour Israël du fait que ce bureau sera situé à Jérusalem, la capitale, avec l’assentiment des Emirats, une nouvelle défaite pour la centrale terroriste de Ramallah.

