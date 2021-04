Le porte-parole du State Department Ned Price a fait une déclaration inquiétante mercredi en annonçant que les Etats-Unis sont prêts à lever les sanctions américaines imposées à l’Iran, un net recul par rapport aux prises de positions précédentes de la nouvelle administration qui semblaient aller dans le bon sens. Le porte-parole a tenu ces propos après la première rencontre multipartite qui s’est déroulée à Vienne qu’il a qualifiée de « constructive ». C’est la première fois qu’un responsable de l’Administration Biden s’exprime de manière aussi claire sur le changement de cap promis par le président américain. Depuis leur prise de fonction, Joe Biden et Antony Blinken avaient pourtant semblé montrer que leur attitude envers Téhéran serait empreinte de plus de prudence et de méfiance que celle de l’Administration Obama, mais l’intransigeance iranienne semble l’emporter et l’obsession démocrate à vouloir revenir à l’accord a fait le reste.

Depuis Vienne, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Seyed Abbas Araghchi a pu ainsi une nouvelle fois exiger que les Etats-Unis lèvent toutes les sanctions en une seule fois et rajouter sans sourciller que « personne ne peut contester la bonne volonté de l’Iran » !!

Photo Pixabay