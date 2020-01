Le président américain a prononcé un discours à la nation après au sujet de l’élimination du général iranien Qassem Suleimani et des réactions iraniennes. Il a commencé par rassurer les Américains en confirmant que contrairement à la proppagande iranienne qui parlait de 80 tués américains, les tirs iraniens en direction d’objectifs américains n’avaient fait aucune victime. « La Nation américaine peut être fière et heureuse de ce résultat », a-t-il dit.

Donald Trump a ensuite expliqué les raisons de sa décision: « L’Iran est le principal bailleur de fonds du terrorisme international et il veur se doter de l’arme atomique. Nous ne laisserons pas faire cela. La semaine dernières nous avons donc éliminé un grand terroriste sur ma décision. Comme commandant de la Force Quds, Qassem Suleimani était responsable personnellement de l’entraînement du Hezbollah, il a fomenté des guerres régionales et livré des armes à des organisations terroristes et subversives. Il a ordonné des attaques contre des soldats américains qui a coûté récemment la vie à l’un d’entre eux. Ses mains étaient trempées de sang ».

Pour la suite de événements, Donald Trump a dit: « Nous étudions diverses options militaires possibles, mais dès à présent, nous allons imposer de sanctions supplémentaires qui se rajouterons à celles déjà en vigueur ».

Le président américain a également attaqué l’administration précédente: « L’Administration Obama a signé un accord défaillant avec l’Iran, et lui a offert des milliards de dollars qui ont finalement servi à attaquer les Etats-Unis!! Les missiles qui ont été tirés ces derniers jours en direction de notre ambassade à Bagdad et nos bases militaires en Irak ont été fabriqués avec de l’argent américain! A cause de ces accords, l’Iran se rapproche de l’arme atomique mais et nous sommes obligés de mettre fin à cette course ainsi qu’au financement du terrorisme. Les parties signataires des accords de Vienne doivent pousser vers des négociations vers un nouvel accord qui empêchera définitivement l’Iran de se doter de l’arme atomique ».

Le président américain a conclu en adressant un message au peuple iranien: « Vous méritez un meilleur avenir comme tous els autres peuples. Les Etats-Unis recherchent la paix avec quiconque y est intéressé ».

La Chambre des représentants veut « menotter » Donald Trump concernant l’Iran!

L’attitude sordide des Démocrates américains et leur haine envers le président Trump ont franchi un nouveau seuil sur fond de tensions avec l’Iran. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, déjà à l’origine de la procédure de destitution de Donald Trump (empeachment), a annoncé que la chambre – à majorité démocrate – va voter une résolution destinée à limiter les pouvoirs du président américain concernant l’usage futur de la force militaire contre l’Iran!!! Elle a répété son reproche fait à Donald Trump de ne pas avoir mis le Congrès au courant de son intention d’éliminer Qassem Suleimani et a justifié cette initiative parlementaire inédite aux Etats-Unis par « souci de protéger les citoyens américains »…

Photo Yonatan Sindel / Flash 90