Des développements inquiétants se sont peut-être produits dans le dossier nucléaire iranien pendant que les yeux de la communauté internationales étaient tournés vers l’affrontement entre Israël et le Hamas.

L’Iran, par la voix de son président Hassan Rohani, affirme que de gros progrès ont été enregistrés entre Téhéran et les parties signataires de l’accord de 2015, y compris avec les Etats-Unis en vue d’un retour à cet accord. Les divergences se concentreraient sur des points mineurs uniquement. Plus inquiétant encore, le président iranien a déclaré : « Nous avons réussi à vaincre le virus ainsi que les sanctions », affirmant que les Etats-Unis auraient accepté le principe d’une levée des sanctions.

Les délégués européens se disent cependant plus sceptiques et estiment qu’il existe encore des points de divergences et qu’aucun accord ne sera signé s’ils persistent.

Deux points sont cependant certains : il s’agit d’un retour à l’accord originel, comme l’exigeaient les Iraniens, sans l’élargir au programme balistique et au soutien au terrorisme régional et international, et l’Administration Biden prouve sa faiblesse en étant prête à lever les sanctions qui constituaient un moyen de levier sur le régime totalitaire des mollahs.

