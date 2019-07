Un haut responsable du régime iranien a déclaré que l’Iran fera une annonce officielle dimanche quant à une augmentation du niveau d’enrichissement de l’uranium à 5%. La décision a été prise il y a quelques jours. Les accords de 2015 plafonnent l’enrichissement de l’uranium à 3,6% ainsi que la quantité totale d’uranium enrichi. Le gouvernement iranien a fait savoir qu’il procédera à de l’enrichissement d’uranium « autant qu’il le voudra, autant que nécessaire et autant que ses besoins l’imposent ». Une source gouvernementale a même évoqué la relance du projet de réacteur à l’eau lourde d’Arak, qui pourrait servir à produire du plutonium.

Les trois pays européens signataires de l’accord de Vienne ont exprimé leur « extrême inquiétude » du fait du dépassement des stocks d’uranium enrichi iraniens et du rehaussement annoncé du taux d’enrichissement. Ils ont demandé à l’Iran de « revenir sur sa décision et de s’abstenir de mesures qui affaibliraient encore davantage l’accord ». Même Moscou et Pékin, pourtant proches de Téhéran ont appelé « à la retenue ».

Mais les pays européens, voulant toujours privilégier un dialogue qui ne fait que permettre aux Iraniens de gagner du temps, ne tiennent pas leur promesse de réinstaurer des sanctions malgré la violation des accords par les Iraniens.

Photo Illustration