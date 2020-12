Donald Trump a drastiquement réduit l’aide financière américaine à l’Unrwa, l’agence de l’Onu exclusivement réservée aux « réfugiés », Joe Biden assure qu’il va rétablir cette aide. Le Center for Near East Policy Research, dirigé par le journaliste d’investigation David Bedein, qui observe de près l’Unrwa depuis des décennies, a publié un nouveau rapport sur l’incitation dans les ouvrages scolaires à destination des élèves des écoles sous contrôle de l’Unrwa.

Cette étude se base sur l’examen de plus de 70 ouvrages couvrant toutes les tranches d’âges pour l’année scolaire 2020/2021. Elle révèle que malgré les promesses et les engagements récurrents, l’antisionisme, l’antisémitisme moyenâgeux et la glorification de la violence continuent à empoisonner l’esprit des enfants « palestiniens ».

Quelques exemples : les Juifs sont accusés de « prendre le contrôle de la mosquée Al-Aqsa » et sont qualifiés de « suppôts de Satan ». Dans un livre d’apprentissage de l’hébreu, il y a raconté que « le sionisme s’est construit sur le terrorisme et la destruction ». Dans la catégorie « mathématiques » on demande aux enfants de calculer combien de balles un « colon » a besoin pour tirer sur des passagers de voitures. Un exemple sordide lorsque l’on se rappelle les centaines de Juifs assassinés sur les routes par des terroristes « palestiniens ». En géographie, l’Etat d’Israël n’existe évidemment pas et est remplacé pour la « Palestine ». Les exemples sont légion et plus terrifiants les uns que les autres.

Pour le Dr. Arnon Gross, enquêteur au sein du Center for Near East Policy Research,« la délégitimation d’Israël et des Juifs telle qu’elle est enseignée dans les écoles de l’Unrwa est le combustible qui alimente la haine des jeunes générations de Palestiniens ». « Aucune avancée n’aura lieu dans le conflit israélo-palestinien sans modification radicale des méthodes d’enseignement dans les écoles de l’Unrwa ».

Le directeur au Center for Near East Policy Research, David Bedein a lancé un appel aux Emirats arabes unis, qui sont les plus grands contributeurs de l’Unrwa et sont à la tête de la commission pédagogique des écoles de l’institution de faire usage de leur influence pour stopper cette incitation. Il estime que le réchauffement des relations entre Israël et les Emirats est une opportunité pour faire pression sur ces pays afin qu’ils pèsent dans le bon sens ».

Photo Illustration