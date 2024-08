Nadera Shalhoub-Kevorkian, professeure à l’Université hébraïque de Jérusalem, a finalement décidé de démissionner, à la suite des informations publiées ces derniers mois par la chaine israélienne 14. À partir de l’année scolaire prochaine, elle cessera de travailler dans l’institution universitaire.

Dans le communiqué publié sur le réseau social X par le journaliste Yishaï Friedman, d’Aroutz 14, qui avait révélé à l’époque les propos scandaleux de l’universitaire, celui-ci indique que ‘Nadera Shalhoub-Kevorkian poursuivra certainement ses incitations à la haine mais elle ne le fera plus dans le cadre d’une institution sioniste comme l’Université Hébraïque’.

Rappelons que dans un podcast en anglais diffusé en mars dernier, Nadera Shalhoub-Kevorkian avait estimé qu’il fallait ‘abolir le sionisme’ et avait également nié les massacres du 7 octobre. Elle avait également accusé Israël de ‘commettre un génocide’.

La direction de l’université avait dénoncé avec vigueur ses propos, les qualifiant de ‘honteux, antisionistes et haineux’ et son président lui avait conseillé de quitter son poste. Mais elle n’avait pas réagi. Après une brève suspension, elle avait repris ses cours et près de 300 étudiants avaient signé une lettre de protestation, adressée à la direction de l’établissement, contre son retour.