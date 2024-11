Des chercheurs de l’Université de Tel Aviv (TAU) ont découvert un nouveau facteur dans la pathologie de la maladie de Parkinson, qui pourrait à l’avenir servir de cible pour développer de nouveaux traitements contre cette terrible maladie qui touche près de 10 millions de personnes dans le monde.

Les chercheurs expliquent: “Nous avons découvert qu’une variante de la protéine TMEM16F, provoquée par une mutation génétique, favorise la propagation de la pathologie de Parkinson à travers les cellules nerveuses du cerveau.”

La doctorante Stav Cohen Adiv Mordechai précise : ”Un mécanisme clé de la maladie de Parkinson est l’agrégation dans les cellules cérébrales de la protéine α-synucléine (sous forme de corps de Lewy), qui finit par tuer ces cellules. Pendant de nombreuses années, les chercheurs ont tenté de découvrir comment la version pathologique de l’α-synucléine se propage dans le cerveau, affectant une cellule après l’autre et détruisant progressivement des sections entières du cerveau, car l’α-synucléine doit traverser la membrane cellulaire pour pouvoir le faire et pour se propager. Nous nous sommes concentrés sur la protéine TMEM16F, un régulateur situé dans la membrane cellulaire, comme moteur possible de ce processus mortel”.

Dans un premier temps, les chercheurs ont conçu génétiquement un modèle de souris sans le gène TMEM16F et ont dérivé des neurones du cerveau de ces souris pour un modèle cellulaire in vitro. À l’aide d’un virus spécialement conçu, ils ont amené ces neurones à exprimer l’α-synucléine défectueuse associée à la maladie de Parkinson et ont comparé les résultats avec ceux obtenus avec des cellules cérébrales normales contenant TMEM16F. Ils ont découvert que lorsque le gène TMEM16F avait été supprimé, la pathologie de l’α-synucléine se propageait à moins de cellules voisines saines par rapport à la propagation à partir de cellules normales. Les résultats ont été validés in vivo sur un modèle murin vivant atteint de la maladie de Parkinson.

De plus, en collaboration avec l’Institut neurologique du centre médical Sourasky de Tel Aviv, les chercheurs ont recherché des mutations (variantes) dans le gène TMEM16F qui pourraient augmenter le risque de maladie de Parkinson. Le Dr Ashkenazi explique : ”L’incidence de la maladie de Parkinson parmi les Juifs ashkénazes est connue pour être relativement élevée, et l’Institut mène actuellement une vaste étude génétique sur les Juifs ashkénazes qui sont porteurs de gènes augmentant le risque de contracter la maladie. Avec leur aide, nous avons pu identifier un mutation spécifique TMEM16F qui est courante chez les Juifs ashkénazes en général, et chez les patients ashkénazes atteints de la maladie de Parkinson en particulier. Il a été constaté que les cellules porteuses de la mutation sécrètent davantage d’α-synucléine pathologique que les cellules portant le gène normal. Les chercheurs expliquent que le mécanisme à l’origine de l’augmentation de la sécrétion est lié à la fonction biologique de la protéine TMEM16F : la mutation augmente l’activité de TMEM16F, affectant ainsi les processus de sécrétion membranaire”.

Stav Cohen Adiv Mordechai ajoute: ”Dans notre étude, nous avons découvert un nouveau facteur à l’origine de la maladie de Parkinson : la protéine TMEM16F, qui assure la médiation de la sécrétion de la protéine pathologique α-synucléine à travers la membrane cellulaire vers l’environnement cellulaire. Captée par les neurones sains à proximité, l’α-synucléine défectueuse se forme à l’intérieur et se propage progressivement dans le cerveau, endommageant de plus en plus de cellules cérébrales. Nos résultats marquent la TMEM16F comme une nouvelle cible possible pour le développement de traitements efficaces contre la maladie de Parkinson pouvant arrêter ou réduire la sécrétion d’α-synucléine défectueuse au niveau des cellules cérébrales. Nous pourrons peut-être ainsi ralentir, voire arrêter la propagation de la maladie à travers le cerveau”.

Le Dr Ashkenazi souligne que la recherche n’en est qu’à ses débuts et qu’un certain nombre de questions restent encore à explorer : l’inhibition de TMEM16F réduit-elle réellement les symptômes de la maladie de Parkinson ? La composition lipidique des membranes cellulaires joue-t-elle un rôle dans la propagation de la maladie dans le cerveau ? Existe-t-il un lien entre les mutations de TMEM16F et la prévalence de la maladie de Parkinson dans la population ?

La recherche se poursuit.

L’étude a été dirigée par le Dr Avraham Ashkenazi et la doctorante Stav Cohen Adiv Mordechai du Département de biologie cellulaire et développementale de la Faculté des sciences médicales et de la santé de TAU et de l’École de neurosciences Sagol. Parmi les autres contributeurs figuraient : le Dr Orly Goldstein, le Prof. Avi Orr-Urtreger, Prof. Tanya Gourevitch et le Prof. Nir Giladi de la Faculté des sciences médicales et de la santé de la TAU et du Centre médical Sourasky de Tel Aviv, ainsi que d’autres chercheurs de la TAU et de l’Université de Haïfa. L’étude a été soutenue par le Centre familial Aufzien pour la prévention et le traitement de la maladie de Parkinson de la TAU. L’article a été publié dans la revue scientifique Aging Cell.