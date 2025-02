Une nouvelle méthode scientifique révolutionnaire développée à l’Université de Tel Aviv pourrait transformer notre compréhension du gène PTEN, un acteur clé dans la régulation de la croissance cellulaire. Cette percée permettra aux chercheurs de mieux comprendre comment les cellules croissent et se divisent, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles avancées dans le traitement de maladies telles que les troubles du développement et divers types de cancer.

L’étude, dirigée par le Dr Tal Laviv de la Faculté des sciences médicales et de la santé de l’Université de Tel Aviv, a été publiée dans la prestigieuse revue Nature Methods.

Un gène clé dans le développement cellulaire et cérébral

Les chercheurs expliquent que les cellules du corps humain ajustent en permanence leur taille et leur rythme de division pour s’adapter à leur environnement. Ce processus est crucial pour le développement normal, car la croissance cellulaire doit être précisément régulée. Lorsque cette régulation est perturbée, cela peut entraîner des maladies graves, comme le cancer ou des troubles du développement.

Dans le cerveau, le contrôle de la croissance cellulaire est particulièrement important lors des premières années de vie, une période critique du développement cérébral. De nombreux gènes participent à cette régulation, mais PTEN (Phosphatase et Tensin Homologue) joue un rôle central. Des mutations de ce gène sont associées à plusieurs pathologies, notamment l’autisme, l’épilepsie et le cancer.

Un outil révolutionnaire pour mesurer l’activité de PTEN

Le Dr Tal Laviv explique : « De nombreuses études ont démontré que PTEN est essentiel à la régulation de la croissance cellulaire dans le cerveau, en jouant un rôle de frein. Cela signifie que l’activité de PTEN est cruciale pour maintenir les cellules à leur taille et état appropriés. Des preuves de plus en plus nombreuses montrent que des mutations affectant PTEN et réduisant son activité sont impliquées dans des maladies comme l’autisme, la macrocéphalie, le cancer et l’épilepsie. Malgré son rôle critique, nous disposions de peu d’outils pour mesurer son activité. Jusqu’à présent, il était impossible de mesurer directement PTEN dans un cerveau intact, ce qui aurait pourtant été une avancée majeure pour comprendre son rôle dans la santé et la maladie. »

Pour répondre à ce défi, le Dr Laviv et son équipe, dirigée par Tomer Kagan, doctorant en médecine et en recherche, ont mis au point un outil innovant qui permet de mesurer directement et avec une grande sensibilité l’activité de PTEN dans différents modèles biologiques, y compris dans des cerveaux de souris intacts. Cette technologie révolutionnaire, qui combine des avancées en génétique et en microscopie, permettra d’approfondir notre compréhension de l’importance de PTEN dans le développement cérébral normal et dans l’apparition de maladies liées à PTEN, telles que le cancer et l’autisme.

Des perspectives prometteuses pour la médecine personnalisée

Les chercheurs estiment que cette nouvelle méthode pourrait faciliter le développement de thérapies personnalisées en permettant de suivre l’activité de PTEN dans divers contextes biologiques. De plus, cet outil pourrait aider à identifier certaines maladies à un stade précoce, ce qui permettrait des traitements plus rapides et plus efficaces.