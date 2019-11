Enfin ! On l’attendait depuis 70 ans, l’union sacrée est arrivée ! On a relié Jérusalem et Tel Aviv ! Dans quelques jours, le train circulera entre la capitale et la ville qui ne dort jamais, en 28 minutes à peine. Vous voyez, tout est possible en Israël, même rapprocher les mondes lointains. L’union nationale est, elle aussi, nécessaire sans intégrer les partis qui diffusent en permanence autant la haine du pays que celle de l’autre. On a pris la mauvaise habitude d’entendre la bande à Tibi nous injurier. Ces députés de la liste commune, n’ont qu’un souci : à quand l’Etat palestinien sur le modèle Gaza, en Judée-Samarie ? Tout le reste : la violence envers les femmes, les problèmes d’éducation ou les exactions ne les préoccupent pas. Le quotidien des Arabes israéliens semble secondaire à leurs yeux. Même les manifestants dans les rues de Téhéran en ont ras-le-bol. Leur slogan : ‘’ça suffit de vous intéresser aux Palestiniens ! ‘’ Ils veulent vivre décemment, sans cette obsession palestinienne qui les a ruinés, hors de ce tourbillon mensonger d’un problème inventé qui détourne leurs Ayatollahs des vrais intérêts du peuple.

En ce lendemain de l’opération “ceinture noire”, on est en droit de s’interroger. Le succès évident de cet affrontement avec les terroristes du Jihad, c’est la performance inimaginable de l’élimination du leader sanguinaire Abou Al Attah. A part sa femme, ni ses enfants ni ses voisins n’auront été importunés par sa disparition en plein rêves. La deuxième grande victoire, c’est qu’après deux jours et deux nuits d’attaques, on ne déplore aucune perte de notre côté. Là aussi, on peut lever les yeux au ciel et remercier D ieu et son associée, la Kippa magique, tricotée avec une précision parfaite par le génie juif de chez Raphael. Elle nous a protégés face à la plupart des 450 missiles envoyés au petit bonheur la chance par les terroristes, espérant tuer le plus grand nombre de Juifs.

Pourtant, après tout cela, une question peut être soulevée, celle de la banalisation. Est-ce normal de s’habituer, même dans nos pensées, à subir tant d’agressions répétées, à l’intention purement meurtrière ? Doit-on vivre dans l’accoutumance aux fusées de la mort, stoppées au dernier moment, et riposter uniquement en fonction du miracle ? Israël n’a jamais agi de la sorte, se laissant mener dans la valse au rythme de l’ennemi, au contraire ! Ne perdons pas, par la force du parapluie miraculeux, notre faculté d’indignation face à ces frappes criminelles incessantes.

Ce shabbat j’aurai le mérite de prier à H’evron pour le shabat H’ayé Sarah. Avraham Avinou y entamait les premiers pourparlers avec le monde arabe, avec Ephron, pour acquérir ce qui allait devenir le Tombeau des Patriarches, une réalité que nous vivons jusqu’à aujourd’hui. N’oublions jamais dans ces moments de recherche d’entente entre nous, la valeur unique de notre terre et tout ce qu’elle porte en elle de sainteté et d’histoire.

Avraham Azoulay