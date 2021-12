LPH New, votre magazine, prend aujourd’hui un nouvel envol. En effet, l’hebdomadaire de Marc Eisenberg, Actualité Juive, distribué en France et en Israël, va désormais l’abriter sous ses ailes. Nous avons voulu en savoir davantage sur les intentions de chacun des acteurs de cette alliance qui, pour vous lecteurs, ne sera que bénéfique.

PROPOS RECUEILLIS PAR BÉATRICE NAKACHE

Avraham Azoulay, après avoir dirigé pendant vingt ans Le Ptit Hebdo, puis le bimensuel LPH New, en passant par le mensuel Mosaïques, vous passez la main. Pourquoi ?

Avraham Azoulay. Cela a été une magnifique aventure, tant sur le plan personnel que collectif ; mais il est temps pour moi, à présent, de tourner une page, en passant le relais à un grand groupe de presse. Lorsque Actualité Juive s’est positionné en Israël, j’ai réalisé que la concurrence serait nuisible aux deux médias, et qu’il fallait trouver une entente intelligente et constructive. Avec l’arrivée du Covid, j’ai intégré une école de coaching et de médiation, parallèlement au lancement d’une activité d’organisation de séjours touristiques en Israël et à l’étranger. Marc Eisenberg et moi-même avons discuté, et j’ai reçu son offre de rachat comme une très bonne chose. J’entame maintenant ma nouvelle route en toute confiance : LPH New est entre de bonnes mains.

Marc Eisenberg, qu’est-ce qui vous a séduit dans LPH Newet le site lphinfo.com ?

Marc Eisenberg. Il se trouve qu’Avraham m’avait déjà contacté avant le Covid-19 pour me proposer d’unir nos forces. À l’époque, je n’avais pas raisons de m’engager sur ce projet. Mais la venue d’Actualité Juive en Israël change la donne, et j’ai accepté un accord avec Avraham pour que LPH intègre le groupe Actualité Juive.

Avraham, quelles sont vos sentiments par rapport à cette passation ?

A.A. Je suis tout à fait entier avec cette décision, car j’ai confiance en Actualité Juive, qui est un groupe fort et professionnel, et surtout 100 % sioniste. De plus, je tiens à dire que Marc Eisenberg s’est montré très humain et sensible durant tout le processus de la passation, qui s’est déroulée très harmonieusement. Je veux ici rassurer les lecteurs du LPH New, qui seront d’ailleurs contactés par la nouvelle équipe concernant la nouvelle formule : 4 hebdomadaires + 1 mensuel – ils ont tout à y gagner !

Marc Eisenberg et Avraham Azoulay, vous êtes tous deux des spécialistes et des représentants des médias francophones, en Israël et dans l’Hexagone. Quel est l’impact de ces médias dans la communauté juive ?

M.E. En France, l’impact d’Actualité Juive et des médias juifs en général est considérable. Actualité Juive est le seul hebdomadaire qui, malgré les difficultés, survit à la crise de la presse papier – car l’importante communauté juive française en a besoin. De très nombreux événements, notamment, ne sont annoncés qu’au travers de la presse juive. Actualité Juive est également un outil de lobbying pour faire connaître aux décideurs français la réalité – non déformée – d’Israël.

A.A. Pendant vingt ans, Le Ptit Hebdo a été le compagnon du Shabbat de l’ensemble de la communauté francophone d’Israël, avide d’un contenu de qualité en français. Véritable histoire d’amour entre un média et ses lecteurs, il a été le lien fédérateur, et le shofar de l’information communautaire et générale.

Selon vous, les attentes des lecteurs de France et d’Israël sont-elles les mêmes ?

M.E. Non, Les attentes, même si elles se recoupent, ne sont pas exactement les mêmes. En France, les lecteurs sont intéressés par la vie des communautés françaises, par la vie politique en France et par Israël, alors qu’en Israël ils sont intéressés par la vie politique israélienne et par la communauté francophone. Actualité Juive fait désormais le pont entre ces besoins, en consacrant notamment de nombreuses pages à l’actualité israélienne, mais aussi à l’actualité francophone locale, avec un agenda et des news locales. À terme, ces pages Israël vont d’ailleurs augmenter en nombre. Mon objectif est qu’Actualité Juive et LPH New forment, ensemble, un véritable lien entre la communauté juive de France et les francophones d’Israël.

A.A. Il existe des points communs entre les attentes des lecteurs de chacun des deux pays. Tout d’abord, bien sûr, l’intérêt porté au peuple juif et à Israël. Chaque Juif, ici ou là-bas, vibre pour notre terre. D’où l’importance des interviews, des reportages sur la société israélienne, des divrei Torah et des chroniques bleu-blanc. Un autre point commun, c’est l’antisémitisme qui, hélas, concerne tous les Juifs à travers le monde. En réalité, chaque communauté s’inquiète pour l’autre.

Est-ce que LPH New, dans le futur, pourrait arriver en France ?

M.E. Aujourd’hui, je ne peux pas l’affirmer, mais c’est tout à fait possible.

Marc Eisenberg, vous êtes à la tête de Radio J, du Studio Qualita, de l’hebdomadaire Actualité Juive – et bientôt de LPH New en version mensuelle. Qu’est-ce qui motive votre engouement pour la communication ?

M.E. J’ai repris Radio J qui était sur le point de disparaître. De la même façon, lorsque j’ai pris connaissance de l’état des comptes d’Actualité Juive, je me suis dit qu’il fallait agir pour que ce média subsiste. J’ai donc cherché à préserver ces deux instruments de communication, pour le bien de la communauté. Lorsque j’étais adolescent, je rêvais d’être journaliste ; mais en l’occurrence, aujourd’hui, c’est pour moi une activité philanthropique, qui coûte beaucoup d’argent…

En ce qui concerne LPH New, c’est un magnifique journal qui, depuis vingt ans, délivre à une communauté francophone une information qui la concerne de près, et ses lecteurs doivent continuer à en bénéficier.

Marc Eisenberg et Avraham Azoulay, que vous souhaitez-vous mutuellement ?

M.E. J’espère être à la hauteur du travail qu’a réalisé Avraham, et que LPH New continuera à satisfaire ses lecteurs habituels. Je profite de cette occasion pour ajouter que LPH New ne changera pas de ligne éditoriale et conservera la tonalité qui lui est propre. Je souhaite évidemment une pleine réussite à Avraham dans ses projets, et notamment dans la réalisation de ses voyages. Et j’espère que le lectorat d’Actualité Juive et celui de LPH New ne formeront plus qu’une grande famille !

A.A. Je souhaite à Marc et à sa grande équipe de continuer à faire briller LPH New et le site lphinfo.com en Israël mais aussi en France, avec autant d’enthousiasme, d’émotion et de satisfaction que j’en ai éprouvés durant toutes ces années, pour le plus grand plaisir des lecteurs. Bonne chance à Actu J/LPH New !

Tél : 058 461 62 62