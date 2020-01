Pour la première fois depuis longtemps, un quasi-consensus se dessine à la Knesset pour faire invalider la candidature de Hiba Yazbeq, membre du parti Balad et de la Liste arabe unifiée, pour soutien au terrorisme.

Deux partis – le Likoud et Israël Beiteinou – ont déposé cette demande auprès de la commission centrale électorale, et il semble que Bleu-Blanc ainsi que le parti Shass soutiendront la demande, celle de Yemina étant déjà acquise. La réponse de Yahadout Hatorah est encore attendue – Moshé Gafni et Ahmad Tibi entretenant de bonnes relations. Quant à Avoda-Gesher-Meretz, la réponse sera sans doute négative. Il faut un accord d’au- moins un tiers des députés pour déposer une telle demande.

La candidate de Balad avait publié un post sur sa page Facebook qualifiant les terroristes de « combattants shahids » et avait notamment inclus nommément Samir Kuntar, auteur d’un attentat particulièrement atroce à Nahariya en 1979 lors duquel il avait assassiné deux civils – un père et sa fillette – et deux policiers. Après avoir abattu à bout portant le père Dani Haran hy »d sous les yeux de sa fille Einav hy »d, 4 ans, il avait assassiné cette dernière, en fracassant son crâne avec la crosse de son fusil. Libéré en 2004 lors d’un échange de prisonniers, Samir Kuntar a été éliminé en décembre 2015 en Syrie, selon certains lors d’un raid de Tsahal, selon d’autres lors d’une attaque de l’Armée syrienne libre. Hiba Yazbeq avait aussi exprimé son soutien à un Arabe israélien Amir Mahoul, condamné pour espionnage au profit du Hezbollah. C’est ce genre d’individu que soutient Hiba Yazbeq mais également tous les membres de la Liste arabe.

Le député Ofir Katz, qui a déposé la demande au nom du Likoud a souligné que Hiba Yazbeq est coutumière du soutien aux terroristes depuis des années et qu’il n’y a pas de place pour ce genre de personnes à la Knesset.

Ahmad Tibi s’est bien entendu porté au secours de la candidate et a nié contre toutes les évidences son soutien au terrorisme et à ceux qui le pratiquent. Conscient de son poids politique après les prochaines élections, le député a lancé un avertissement à Benny Gantz: « Le soutien éventuel de Bleu-Blanc à cette demande d’invalidation constituerait un développement grave et négatif qui aurait des conséquences ». Il a rappelé que la commission centrale électorale avait déjà une fois rejeté une demande d’invalidation concernant Hiba Yazbeq.

Un dilemme pour Bleu-Blanc qui aura besoin du soutien de la Liste arabe pour tenter de former un prochain gouvernement…

Rappelons tout de même que les députés arabes savent user et abuser de toutes les ficelles que la démocratie permissive israélienne leur accorde, et qu’en cas d’invalidation de Hiba Yazbeq par la commission centrale électorale, elle pourra toujours déposer un recours devant la Cour suprême qui au regard de l’expérience à toujours repêché les candidats arabes invalidés, au nom de la « défense de liberté d’expression »…

