A moins de deux jours de la clôture des listes, les appels à l’union se font de plus en plus pressants, à gauche comme à droite.

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou fait le forcing pour que le parti Otsma Yehoudit entre dans l’alliance conclue entre Habayit Hayehoudi-Ihoud Leoumi et la Nouvelle Droite. Il a lancé un appel solennel aux dirigeants des conseils locaux et régionaux de Judée-Samarie appartenant au Likoud de se mobiliser et à l’aider dans sa tâche de persuasion. Shlomo Neeman (Goush Etzion) et Yohaï Dimri (Sud du mont Hevron) ont déjà répondu présents.

De son côté, le rav Haïm Druckman, dont l’avis est très écouté dans le courant sioniste-religieux, a lui-aussi souhaité qu’Otsma Yehoudit fasse partie de l’alliance de droite afin d’assurer la victoire de Binyamin Netanyahou.

Sur le plan des négociations, les choses ne vont pas si facilement: si chacune des parties exprime sans cesse son souhait de signer un accord d’alliance, les pourparlers buttent encore sur des points importants comme la place qu’occuperait Itamar Ben-Gvir sur la liste ou le nombre de représentants d’Otsma Yehoudit dans les dix premiers d’une liste commune. Mardi en début d’après-midi, seul Naftali Benett semblait encore opposé à accorder la 5e place à Itamar Ben-Gvir.

Ehoud Barak appelle à la « mobilisation générale »:

Dans un clip-vidéo, l’ancien Premier ministre a lancé un « Tsav 8 » de mobilisation générale pour une union générale de la gauche, qui engloberait le Camp Démocratique, le Parti travailliste et Bleu-Blanc. Avec un « brin » d’optimisme, il a déclaré: « Nous sommes à deux doigts de faire l’Histoire mais aussi un grand gâchis. Seule une vaste union nous amènera la victoire, il nous reste 48 heures! » Il a appelé Tsipi Livni à rejoindre une telle union. Son message était accompagné d’un avertissement: « Si nous nous réveillons le 18 avec ce que nous craignons personne ne pourra se dégager de sa responsabilité(…)C’est le dernier appel. Nous, le Camp Démocratique, sommes prêts à tout accord d’union ».

Photo Illustration