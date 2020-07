Lors d’une réunion en zoom de la commission Proche-Orient de l’Union inter-parlementaire (IPU), le député Avi Dichter au dû répondre aux propos hostiles du délégué de l’Autorité Palestinienne Azzam al-Ahmad. Le député israélien a officiellement demandé à l’IPU de dénoncer les versements de salaires aux terroristes détenus en Israël ou aux familles de terroristes morts. Le représentant de l’AP a alors répondu avec la fourberie coutumière des terroristes de l’AP : « Nous continuerons à nous soucier de nos prisonniers. Ce ne sont pas des terroristes. Preuve en est, votre ministre de la Défense Benny Gantz a autorisé les banques à continuer d’ouvrir des comptes en banque pour eux. Et Marwan Barghouti n’est pas un terroriste, puisque Shimon Pérès et d’autres l’ont rencontré ». Avi Dichter lui a répondu que si l’AP considère comme « homme de paix » un individu qui purge cinq peines de prison à vie pour l’assassinat de femmes et d’enfants « elle a un réel problème ».

Azzam Al-Ahmad a ensuite eu l’outrecuidance d’affirmer que l’AP « combat le terrorisme » ce à quoi Avi Dichter a répondu que depuis que l’AP existe, elle n’a jamais condamné et emprisonné un seul terroriste. Le délégué de l’AP a réaffirmé que « Jérusalem doit être la capitale de la Palestine ».

Il faut noter également les propos tenus par le délégué français Hubert-Julien Laferrière, anti-israélien notoire, qui n’a rien trouvé mieux que de rabâcher la ritournelle selon laquelle les localités juives empêchent la solution de deux Etats.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90