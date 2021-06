L’Allemagne a pris une initiative dont les effets pourraient être très dommageables pour Israël. Le chef de la diplomatie allemande Heiko Maas demande à l’Union européenne de procéder à une réforme importante voire hitorique dans ses statuts en annulant le droit de veto, soit l’obligation d’unanimité des 27 pays membres pour l’adoption de résolutions importantes. Jusqu’à présent, l’opposition d’un seul des pays membres fait tomber une résolution.

Sans citer la Hongrie, qui a fait échouer une résolution anti-israélienne et a menacé de faire barrage au budget, Heiko Maas a déclaré qu’il n’est pas admissible qu’un seul Etat réfractaire puisse « prendre en otage » les 26 autres.

L’appel du ministre allemand risque de trouver des oreilles attentives à Bruxelles car des pays d’Europe occidentale critiquent l’attitude de certains pays d’Europe de l’Est qui ont des positions qui leur déplaisent en politique étrangère, ce qui inclut le conflit israélo-palestinien. L’attitude des pays d’Europe centrale et orientale envers Israël est bien plus positive que celles des pays d’Europe occidentale ou du nord, notamment grâce à l’action diplomatique subtile et intelligente menée depuis des années par Binyamin Netanyahou qui a réussi à briser l’uniformité de la politique étrangère de l’UE concernant l’approche du conflit israélo-palestinien.

L’Allemagne souhaite désomais que les résolutions importantes de l’UE puissent être adoptées à la majorité des pays membres et plus à l’unanimité.

Et quand l’Allemagne veut…

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90