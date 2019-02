C’est après un débat houleux que le comité central de Habayit Hayehoudi a entériné mercredi soir l’accord de formation d’un bloc technique conclu avec le parti Otsma Yehoudit. De nombreuses voix au sein du sionisme-religieux s’étaient exprimées contre un tel accord qui selon eux donnerait de cette constellation l’image d’un bloc extrémiste. A l’opposé, les partisans d’un tel accord se basaient sur des sondages qui indiquaient qu’une majorité de ce secteur était en faveur d’un bloc technique englobant toutes les composantes du sionisme-religieux.

Le nouveau président du parti, Raphy Peretz, a fait pencher la balance en livrant un plaidoyer en faveur de l’union, rendue plus que nécessaire face au risque d’une victoire du centre gauche. Sans parler des fortes pressions exercées par le Premier ministre Binyamin Netanyahou qui a même annulé sa visite importante jeudi à Moscou pour tenter d’arracher cette union avant la clôture des listes jeudi soir.

Selon l’accord conclu, Otsma Yehoudit obtient les 5e et 8e place sur la liste commune, qui seront occupées respectivement par le Dr. Michaël Ben-Ari et Itamar Ben-Gvir. Par ailleurs, le Premier ministre s’est engagé à placer Elie Ben-Dahan à la 28e place sur la liste du Likoud. à nommer deux ministres sionistes-religieux à des postes significatifs et il a été convenu que le Likoud et les partis sionistes-religieux ne s’agresseront pas mutuellement surant la campagne électorale. Enfin, Binyamin Netanyahou a accepté de faire fonctionner la Loi norvégienne après la formation d’un gouvernement, qui permet à des ministres de ne plus être députés, ce qui permet à des autres candidats de leur parti d’entrer à la Knesset.

Afin de rassurer les opposants à cet accord, il a été rappelé que cet accord n’est qu’un bloc technique destiné à empêcher des pertes de voix à droite, et que Habayit Hayehoudi-Ihoud HaLeoumi et Otsma Yehoudit retrouveront leur entière autonomie dès le lendemain des élections.

Le Premier ministre s’est empressé d’appeler Raphy Peretz pour le féliciter et le remercier pour la soutien qu’il a obtenu de la part du comité central ainsi que de la signature d’un accord Habayit Hayehoudi-Likoud pour les voix de réserves.

Voici la liste des dix premiers candidats de ce bloc technique:

Raphy Peretz Betzalel Smotritch Motti Yoguev Ofier Sofer Michaël Ben-Ari Yif’at Erlich Orit Struck Itamar Ben-Gvir Yossi Cohen Doudi Ben-Tzion

La seul inconnue reste encore le sort d’Elie Ishaï, qui était censé rallier ce bloc et obtenir un ministère quel que soit le nombre de mandats du bloc technique. Mais les rivalités personnelles semblent prendre le dessus car Arié Dery s’oppose catégoriquement à l’entrée d’Elie Ishaï dans un gouvernement dont Shass ferait partie.

