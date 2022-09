Le Premier ministre Yaïr Lapid a réuni ce soir les cheffes des partis Avoda et Meretz, Merav Mihaeli et Zehava Galon. Son objectif était de parvenir à un accord entre les deux partis de gauche afin qu’ils présentent une liste commune aux prochaines élections. Selon Lapid, ce serait la meilleure formule pour éviter à la gauche et donc à son bloc, de perdre des voix.

Dans les sondages, Avoda et Meretz sont au-dessus du seuil d’éligibilité mais n’en sont pas très loin. Par conséquent, le Premier ministre estime que la somme des deux permettrait d’éloigner le spectre de l’élimination d’au moins un parti qui pourrait lui faire cruellement défaut au moment de former une coalition.

Mais avant même la réunion de ce soir, c’était loin d’être gagné. Aussi bien Mihaeli que Galon avaient annoncé d’entrée qu’elles n’étaient pas en faveur d’une union. Lors des élections à la 23e Knesset en 2020, une liste commune avait été présentée et le résultat n’avait pas été à la hauteur des espérances, puisque cette liste n’avait recueilli que 7 mandats contre 11 mandats obtenus dans la 22e Knesset quand ils ont fait la course sur des listes séparées.

Merav Mihaeli a, plus d’une fois, indiqué que cette expérience l’avait convaincue de ne pas renouveler une telle alliance.

Ce soir, la rencontre avec le Premier ministre Lapid n’a duré que 40 minutes, dans une ambiance décrite comme »conviviale » mais au terme de laquelle aucun accord n’a été conclu entre Avoda et Meretz pour courir sur une liste commune.

A la sortie de la rencontre, un des responsables présents a affirmé que les discussions n’étaient pas closes. Il y a bien un point sur lequel tous les participants étaient d’accord: »il faut éviter que Netanyahou n’obtienne 61 députés », et tous ne se sont pas privés de le faire savoir ce soir sur les réseaux sociaux.