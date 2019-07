Le rav Raphy Peretz, président de Habayit Hayehoudi l’a officiellement annoncé à l’issue d’une ultime réunion avec Naftali Benett à l’hôtel Ramada de Jérusalem : les partis Habayit Hayehoudi-Ihoud Leoumi et la Nouvelle Droite ont conclu un accord d’union électorale qui sera présidé par Ayelet Shaked.

Lors de son intervention, le ministre de l’Education a dit: « Je suis heureux de vous annoncer que je viens de parler à Ayelet Shaked et que nous avons décidé, par souci commun de responsabilité nationale et souhait de voir naître un gouvernement de droite nationale et religieuse, que c’est Ayelet Shaked qui mènera cette liste commune. L’unité est notre objectif commun ».

Après cette annonce, deux équipes se son rencontrées pour discuter des détails et de la suite des pourparlers. Il reste encore des points à éclaircir, notamment qui occuperont les 8e places et suivantes sur la liste ainsi que les perspectives de ralliement éventuel d’Otsma Yehoudit et Zehout.

Naftali Benett a fait savoir qu’après l’accord avec le parti de Raphy Peretz, il se tournera vers Moshé Feiglin et Otsma Yehoudit. « Toutes les sensibilités de la droite seront représentées dans la liste » a assuré l’ancien ministre.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90