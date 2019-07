L’un des principaux rabbins du mouvement Habad a lancé un avertissement au parti Otsma Yehoudit et à la Droite Unie: s’ils ne décident pas finalement de former un bloc technique d’ici la clôture des listes, le conseil des rabbins (Beit Din) Habad demandera à ses adeptes de ne pas voter pour ces deux formations mais de reporter leurs voix sur Shass ou Yahadout Hatorah. « Cette fois-ci nous ne jetterons plus des voix à la poubelle » a averti ce rabbin. Le mouvement Habad est généralement un réservoir de voix non négligeable pour le parti du Dr. Michaël Ben-Ari, d’Itamar Ben-Gvir et Baroukh Marzel.

A l’heure de la publication de ces lignes, Otsma Yehoudit va s’allier au nouveau parti Noam en bloc technique.

Photo Yaakov Naumi / Flash 90