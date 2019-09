Depuis l’échec électoral – prévisible – d’Otzma Yehoudit, son n°2 Itamar Ben-Gvir ne cesse d’accuser les autres partis sionistes-religieux, sans sembler vouloir prendre la moindre responsabilité personnelle dans ce revers. Pire encore, il parlait mardi soir d’un “immense succès”.

Plus modeste, le n° 3 de la liste, Itshak Wasserlauf, a adopté une position plus réaliste et sage. Sur sa page Facebook il a écrit: “Il n’y a pas d’excuses. Nous n’avons pas passé. Nous avons cru que nous passerions et au nom de cette foi, je me suis absenté de la maison de puis des mois et nous avons pris d’importants engagements financiers. Personne n’est parfait. Tout le camp de droite doit se livrer à un examen de conscience approfondi”.

Concernant l’avenir, il a rajouté: “Nous devrons courir ensemble de manière honnête en fonction de la force de chaque parti, et sans nous livrer à des attaques mutuelles. Ce n’est pas le moment de tourner le couteau dans la plaie. Nous sommes tous coupables. Yamina a échoué et nous avons échoué”.

“J’assume ma responsabilité” poursuit-il,”le public de droite nous a donné une leçon en nous faisant comprendre qu’il n’est pas bon que nous nous disputions. Ces guerres internes nous font du tort. On ne peut pas continuer à ignorer ce nombreux public qui souhaite voir Otzma Yehoudit à la Knesset. Ce n’est pas le moment de vengeances personnelles et de petits calculs politiciens(…) Nous sommes au mois d’Eloul, mois de la miséricorde et des seli’hot, je pense que c’est l’occasion pour nous tous de nous unir à nouveau, même en-dehors de la politique”.

