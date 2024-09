Les forces israéliennes viennent de neutraliser ce matin (lundi) une voiture piégée à l’entrée de la localité d’Ateret dans le Binyamin (Judée-Samarie).

Fort heureusement, il n’y a pas eu de blessés. La route est bloquée à la circulation, les démineurs de la police et de l’armée sont encore en train de s’occuper du véhicule dans lequel se trouvent deux grandes bouteilles de gaz reliées à un système d’explosion.

Le président du conseil régional du Binyamin, Israël Gantz, a déclaré: ”Un grand miracle s’est produit ce matin. Le terrorisme en Judée-Samarie doit être traité exactement comme à Gaza et à Rafah. Il faut déplacer les populations et réduire en poussière les quartiers et les infrastructures terroristes”.