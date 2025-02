Le Président américain Donald Trump a annoncé cette nuit (jeudi à vendredi) lors d’une conférence de presse aux côtés du Premier ministre de l’Inde, Narenda Modi, un nouveau projet de voie commerciale qui relierait l’Inde et les Etats-Unis en passant par Israël.

Selon le plan de Trump, le nouveau corridor économique reliera l’Inde, via Israël et l’Italie, aux États-Unis par des ports, des chemins de fer et des câbles sous-marins, dans le but d’améliorer la coopération économique et technologique entre les partenaires.

L’initiative de Trump intervient dans un contexte de tentatives des États-Unis et de l’Inde visant à réduire l’influence de la Chine sur les routes commerciales internationales.