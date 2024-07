Tsahal poursuit ses opérations contre les terroristes. Au cours de la journée, des avions de combat de l’armée de l’air, en coopération avec la 210e division, ont attaqué des infrastructures du Hezbollah dans le village de Hamaam, à partir desquelles des tirs ont été effectués en direction de la région de Har Dov.

L’armée israélienne a également éliminé un commando terroriste du Hezbollah opérant dans la région de Mis al-Jabal, et ont mené des attaques contre d’autres infrastructures terroristes dans le sud du Liban.

Plus tôt dans la journée, une vingtaine de roquettes ont été tirées depuis le Liban et sont tombées dans une zone inhabitée sans faire de victimes. Quelques minutes après que les lancements ont été identifiés, des avions de chasse de l’armée de l’air israélienne ont attaqué la région de Hula, dans le sud du Liban, et ont détruit la base de lancement à partir de laquelle les roquettes avaient été tirées.