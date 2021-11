Le chef du parti Ra’am, membre de la coalition, a affirmé à plusieurs reprises que la branche sud du Mouvement islamique arabe israélien dont il fait partie n’avait rien à voir avec sa branche nord, dirigée par le sheikh antisémite Raed Salah, mise hors-la-loi pour incitation à la violence et soutien au terrorisme. Or une vidéo parvenue à la chaîne Aroutz 20 montre que rien n’est plus faux. Tournée en 2020, elle montre Mansour Abbas entourant affectueusement le sheikh Raed Salah de son bras et lui exprimant son soutien et sa solidarité à la sortie du tribunal du district qui venait de le condamner pour incitation au terrorisme.

Avec toupet, Mansour Abbas avait comparé le sheikh Salah au personnage biblique de Joseph qui avait été injustement condamné à une peine de prison. Puis il lui avait dit : « Nous marchons avec vous et tout notre peuple préserve nos valeurs, nos principes, notre nation, notre religion et notre morale (…)Sheikh Salah, nous sommes avec vous, unis dans la même voie et nous poursuivons notre chemin avec l’aide du Tout Puissant »…

Le chef de l’opposition Binyamin Netanyahou a réagi à la diffusion de cette vidéo : « Le gouvernement Benett-Abbas a atteint un nouveau record de profondeur ».

Le député Micky Zohar (Likoud) a déclaré : « Nous avons averti sur le fait que que ce gouvernement est mené par le bout du nez par le Mouvement islamique. Il s’agit d’un danger énorme dû à l’opportunisme de Naftali Benett et Yaïr Lapid. La population n’oubliera pas ceux qui auront été prêts à abandonner la sécurité du pays uniquement pour être assis sur le siège de Premier ministre ».

Israël Katz (Likoud) : « Mansour Abbas est la tête de la branche politique des Frères musulmans en Israël. Il est le jumeau en complet-cravate du sheikh Raed Salah et vise les mêmes objectifs : imposer un jour un pouvoir islamique en Israël et dans toute la région. Cette vidéo montre très clairement qui il est et quels sont ses objectifs ».

Le chef du parti Hatziyonout Hadatit Betzalel Smotritch a écrit : « Avoir fait de Mansour Abbas un associé de premier plan du gouvernement et fait d’Israël l’otage des partisans du terrorisme sont des péchés impardonnables pour ceux qui auront permis cela et auront mis Israël en réel danger… »

Au nom de l’organisation Ad Kan, qui a participé aux révélations sur les liens entre le parti Ra’am et le Hamas, Guilad Asch a écrit : « Nous n’avons pas le droit de mettre en danger notre pays au moyen du budget considérable qui va aller aux organisations terroristes par la petite porte du Mouvement islamique. »

Vidéo : (à partir de 0’42 »)

Photo capture écran