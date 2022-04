Quelques heures seulement après avoir posé un ultimatum à Naftali Bennett, Nir Orbach était reçu au ministère des Finances.

Le thème de la visite: le projet de suppression des subventions pour les crèches pour les enfants d’étudiants en Kollel. Nir Orbach en avait fait un des sujets de son ultimatum. Il exigeait qu’il soit annulé.

Le ministre Liberman a, visiblement, été facile à convaincre puisque l’on apprend déjà que le projet est repoussé. Au lieu d’être appliqué en 2023, il le sera en 2024.

Le député de Yamina a donc obtenu – partiellement – gain de cause. Impossible de ne pas voir derrière cette décision rapide, une volonté de réanimer la coalition qui a accuse le coup de la démission de Silman.

Reste encore à satisfaire deux points de l’ultimatum d’Orbach: la réunion de la commission suprême de programmation qui délivre les permis de construire en Judée-Samarie et le raccord des jeunes implantations au réseau électrique. Deux sujets qui relèvent de la compétence du ministre de la Défense, Benny Gantz.

Déjà avant la réunion entre Orbach et Liberman, le chef du parti Hatsionout Hadatit, Betsalel Smotrich avait qualifié de »bluff » l’ultimatum posé à Bennett. Pour lui, il s’agissait d’une combine avec la participation de Bennett. »1. Au sujet des crèches, il y a déjà un projet conclu avec les Finances; 2. La commission pour délivrer les permis de construire sera réunie par Gantz qui veut préserver le gouvernement; 3. Le raccord à l’électricité ne sera pas une victoire puisqu’il concernera aussi des constructions arabes illégales, et qu’elles seront plus nombreuses que les juives ».