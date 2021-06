Un vigile en civil en poste au point de contrôle de Kalandiya, à la sortie nord de Jérusalem a éliminé samedi une femme terroriste. Cette dernière s’était approchée du groupe de soldats et gardes-frontières puis avait commencé à courir en brandissant un couteau dans sa main et hurlant des slogans en arabe. Le vigile a rapidement réagi et éliminé la terroriste. Un artificier a ensuite vérifié qu’elle ne portait pas de centure d’explosifs.

Cette femme, membre du Hamas, était une récidiviste qui avait déjà purgé une peine de prison entre les années 2016-2018 pour avoir tenté de poignarder des soldats.

Photo Ihoud Hatzalah