Ce matin (lundi) les fidèles de la synagogue Ayelet Hashahar de Ramlé ont découvert que leur lieu de prière avait été incendié pendant la nuit.

Les Sifré Torah et les objets de valeur étaient recouverts de suie.

C’est un fidèle qui habite près de la synagogue qui a alerté les pompiers au cours de la nuit. Les policiers dépêchés sur place ont découvert des restes d’essence qui aurait servi à mettre le feu.

Meïr Layosh, habitant de Lod, qui est à la tête d’un mouvement citoyen pour protester contre la violence dans les villes mixtes s’est étonné du peu de cas qu’ont fait les médias et les politiques de cet incendie : »Imaginez ce qui se serait passé si on avait incendié une mosquée. Tous les politiciens défenseurs d’une soi-disant moralité auraient fait des bonds, auraient condamné, demandé que justice soit rendue et se seraient outrés de l’incitation à la violence. Et là? Silence. Rappelez-vous en la prochaine fois que vous les entendrez. Quelle honte ».

Le chef du parti Hatsionout Hadatit, Betsalel Smotrich a lui aussi réagi : »Ces images d’une synagogue brûlée nous ramène aux heures sombres de l’histoire du peuple d’Israël. Nous ne devons pas accepter l’indifférence avec laquelle le gouvernement traite les phénomènes antisémites au coeur de l’Etat d’Israël ».

La police a arrêté aujourd’hui un homme de 30 ans habitant de la ville de Ramlé, soupçonné d’avoir incendié la synagogue.