Une synagogue à la mémoire d’Amit Ben Yigal hy »d

Au mois de mai 2020, Amit Ben-Yigal hy »d, soldat de la brigade Golani, a été tué par un terroriste qui avait lancé un bloc de pierre sur sa tête depuis le toit d’un immeuble. Il aurait fêté son 23e anniversaire le 8 février. A cette occasion, sa maman Nava a lancé une campagne de collecte de fonds pour construire une synagogue à sa mémoire à Sederot où elle vit ainsi que ses parents.

Nava explique : « Sederot, ce sont les racines d’Amit. Il y venait souvent rendre visite à ses grands-parents. Quand j’ai fêté mon 46e anniversaire, il m’avait organisé une grande fête. je lui avais demandé pourquoi, car ce n’était pas un anniversaire ‘rond’. Il m’avait répondu : ‘Chaque année, c’est un anniversaire spécial’. Et en effet, ce le fut : c’est le dernier anniversaire que nous avons fêté ensemble ! Dans la lettre qu’il m’avait écrite, il me disait avec prémonition : « Peu importe où je serai, je reviendrai toujours à mes racines’. Alors maintenant qu’il n’est plus là, je veux le faire retourner à ses racines familiales, juives et sionistes. Je veux faire construire à sa mémoire une synagogue et un centre communautaire dans un nouveau quartier de Sederot afin de rendre service à des habitants qui vivent une situation difficile ».

Nava lance un appel à la population : « Je veux que la population d’Israël participe à ce projet, afin que ce soit un lieu d’unité, de don. Je rêve qu’à Roch Hachana, le son du chofar retentisse de cet endroit ! »

Pour toute contribution, aller sur le site : https://www.jgive.com/new/he/ils/donation-targets/68462

Photo famille