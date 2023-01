Afin d’éviter aux habitants juifs de Judée-Samarie de traverser le village arabe hostile de Fundunq et de désengorger la route 55, l’Etat a investi des millions de shekels dans la construction d’une route qui le contourne.

Le projet a été validé et entamé mais le phénomène de construction illégale palestinienne en zone C et l’absence de réaction de l’administration civile israélienne le compromettent.

Cela fait maintenant plus d’un an que le mouvement Regavim et le conseil régional de Samarie ont alerté l’administration civile sur ces constructions. A chaque fois, la réponse de cette dernière était évasive, elle promettait de s’occuper du problème mais sans jamais donner de délai précis.

Regavim et le Conseil régional de Samarie se tournent maintenant vers la Cour suprême pour ordonner la destruction d’une somptueuse villa de trois étages avec jardin et piscine, construite sans permis et qui se trouve sur l’itinéraire de la nouvelle route de contournement.

La question devient d’autant plus urgente que pendant toute cette année où rien n’a été fait, plusieurs autres constructions illégales et des campements de bédouins ont fleuri tout le long du tracé de la future route de contournement.

Moshé Shmueli, le coordinateur de Regavim en Judée-Samarie, a expliqué dans les colonnes d’Israël Hayom: »Nous sommes arrivés à un stade où nous devons prévoir une route de contournement de la route de contournement. La méthode de construction massive au bord des routes principales sur le futur tracé d’une voie de circulation est bien connue en Judée-Samarie. Nous constatons que des routes construites avec les deniers des contribuables et qui doivent être utilisées par les Juifs et les Arabes, ne sont pas achevées à cause de l’absence de réaction face aux constructions illégales. Cela cause des problèmes sécuritaires et nous coûtent, évidemment, beaucoup plus cher. Nous avons signalé la construction de cette somptueuse villa depuis que les fondations ont commencé à être creusées. Nous n’avons jamais reçu de réponse sérieuse des autorités pendant que sur le terrain, les travaux se poursuivaient à un rythme rapide ».

Yossi Dagan, le président du Conseil régional de Samarie dénonce: »Il s’agit d’une situation complètement absurde. D’un côté l’Etat investit des dizaines de millions de shekels dans la planification et la construction de routes et de l’autre, il ne prend pas la peine d’arrêter les constructions illégales. Nous demandons que celles-ci soient détruites immédiatement, sans se cacher derrière le prétexte de »priorités » ».

C’est, en effet, sur cet argument de »priorités » que Regavim et le Conseil régional de Samarie portent plainte devant la Cour suprême. Pour les plaignants, l’administration civile se cache derrière ce prétexte pour minimiser son impuissance à faire régner la loi dans le domaine des constructions palestiniennes en zone C.