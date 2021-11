Le Shin Bet et la police ont récemment procédé à l’arrestation d’Omri Goren, un employé de ménage au domicile du ministre de la Défense Benny Gantz. Son interrogatoire a permis de découvrir que quelques jours avant son arrestation, l’individu avait pris contact avec un agent iranien par le biais des réseaux sociaux et lui avait proposé de lui fournir des renseignements de diverses manières moyennant paiement, y compris au moyen d’une application d’espionnage installée dans l’ordinateur du ministre. L’arrestation semble avoir eu lieu à temps. Pour prouver sa fiabilité à l’agent iranien, le suspect avait envoyé de nombreuses photos d’endroits et d’objets prises au domicile du ministre.

Le Shin Bet affirme qu’en raison des mesures de protection et de confidentialité installées au domicile de Benny Gantz, le suspect n’a eu accès à aucune information sensible.

Ce qui est tout de même étrange est que le suspect a un passé judiciaire assez lourd avec pas moins de quatorze inculpations dans son casier judiciaire entre 2013 et 2022 notamment pour hold-up, vols et effractions.

Suite à cette opération, le Shin Bet a décidé de resserrer les conditions d’embauche au domicile de ministres afin de réduire les risques de ce type.

Le député Itamar Ben Gvir a appelé à une séance urgente de la commission des Affaires étrangères et de la Défense pour ce qu’il a appelé un « grave disfonctionnement dans l’embauche d’un repris de justice au domicile du ministre de la Défense ».

