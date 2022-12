Une soldate porte plainte contre Tsahal pour avoir négligé ses plaintes relatives à sa santé. La jeune femme se plaignait depuis plusieurs mois d’accès de faiblesse, de nausée et de maux de ventre.

D’après son témoignage, les médecins militaires ne l’ont pas prise au sérieux et l’envoyaient régulièrement se reposer dans sa chambre et boire de l’eau. Ses plaintes répétées n’ont pas alerté les médecins qui pensaient qu’elle en rajoutait afin d’obtenir des facilités et des jours de congés, selon ce qu’a rapporté la jeune femme.

Finalement, il y a peu de temps, la soldate qui était sortie avec des amies s’est soudainement évanouie. Transportée à l’hôpital, elle a découvert avec stupeur qu’elle était en train d’accoucher.

Pendant tous ce temps, elle ne s’était pas aperçue qu’elle était enceinte et les médecins militaires non plus.

La jeune femme a eu une petite fille, dont elle s’occupe maintenant avec l’aide de sa famille, mais elle ne veut pas passer sous silence l’attitude de l’armée qui, selon son témoignage, l’a méprisée. Au total, elle aura consulté 13 fois un médecin militaire pendant ses 9 mois de grossesse.

La chaine N12 a rapporté la réaction du ministère de la Défense et du porte-parole de Tsahal: »Pour des raisons de respect de l’intimité de la personne, nous ne détaillerons pas les détails de la procédure. La plainte a été reçue, elle est à l’étude et une réponse sera apportée devant le tribunal ».