Un drame est survenu ce soir au barrage de Yatir, au sud de Hevron. Une soldate qui venait de finir son service militaire, est arrivée déguisée en arabe et en brandissant un pistolet factice. Elle a menacé les gardes sur place, en criant »Allah Akbar ». Ces derniers ont tiré sur elle pour la neutraliser. Elle a succombé à ses blessures.

Cette jeune fille souffait, apparemment, de problèmes psychologiques. Quelques heures avant de passer à l’acte, elle avait échangé avec un ami sur Whatsapp laissant supposer ses projets.

Elle: »Si quelqu’un veut mourir, un Juif israélien, normal, met des habits d’Arabes et court vers un barrage dans les territoires avec un faux pistolet, crie Allah Akbar, parce qu’il veut qu’on lui tire dessus, parce qu’il veut mourir et on lui tire juste dans les jambes et il survit, est-ce qu’on le met en prison? Si oui, pendant combien de temps environ et suivant quelle loi?

Son ami: Oh, tu en as des questions compliquées. Quelqu’un = toi?

Elle: Peut-être. Va savoir

Son ami: Tu veux que j’en parle à quelqu’un?

Elle: Non!!

Son ami: Je suis obligé selon la loi

Elle: Juste, si tu entends quelque chose aux informations, dis-leur que je veux un enterrement juif.