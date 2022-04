L’industrie télévisuelle israélienne vient de recevoir deux belles récompenses au Festival de Cannes des séries.

La série « Shaat Efess », écrite par Dikla Kidar et mise en scène par Eytan Tsour, diffusée sur la chaine publique Kan 11, a raflé le prix de la meilleure actrice pour Maya Landesman, qui campe le rôle de Lyan, un des rôles principaux mais aussi celui de la meilleure série.

« Shaat Efess » commence par un débat très animé en cours d’éducation civique dans un lycée de Kfar Saba. Une des élèves, Lyan raconte des cas de harcèlement dont elle et ses amies ont été victimes à la piscine municipale et en arrive à la conclusion qu’il faut y interdire l’entrée aux Arabes. Son professeur la conteste, fermement et s’en prend même, au passage, aux soldats de Tsahal. Le point de départ de l’intrigue est donc un débat politique entre un professeur et son élève qui s’envenime, aidé en cela par les réseaux sociaux.

En traitant d’un sujet sensible comme celui de la liberté d’expression et de ses limites, surtout au sein d’un établissement scolaire, les auteurs de »Shaat Efess », nous plonge au coeur de la complexité de la réalité israélienne, des questions que peut se poser la jeunesse israélienne.

La série israélienne était en compétition avec une série d’Oliver Hirschbiegel, réalisateur allemand qui avait remporté un Oscar pour son film »La Chute ».

Les Israéliens remportent régulièrement des prix lors du festival de Cannes des séries. On se souvient, notamment, du prix de la meilleure série raflé en 2018 pour »When Heroes fly ».

Le ministre de la Culture, Hili Troper, a chaleureusement félicité les lauréats.