Considéré comme le petit frère du Festival de Cannes, le festival international des séries à Cannes ouvrira sa cinquième édition le 1er avril et durera jusqu’au 6 avril dans la ville du sud de la France.

En compétition 24 séries dont une israélienne : »Shaat Efess » (שעת אפס) ou »The lesson » de son nom en anglais, diffusée sur la chaine publique Kan 11.

Cette série raconte l’histoire d’un professeur d’éducation civique qui entre en conflit intellectuel et politique avec une de ses élèves et se fait renvoyer. Inspirée d’une histoire vraie, l’intrigue de la série nous plonge dans les querelles qui divisent la société israélienne et se veut proche de l’actualité.

La série israélienne pourrait repartir avec le titre de »meilleure série », à suivre…