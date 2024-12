Le Conseil municipal de New York a approuvé le jeudi 19 décembre 2024, la proposition de nommer la rue entre Brooklyn et New York Avenue, dans le quartier Crown Heights de Brooklyn, »Lubavitcher Rebbe Way », d’après le nom du Rabbi de Loubavitch dont la maison se trouve à cet endroit.

»Le rabbin Menachem Mendel Schneerson, connu sous le nom de Rabbi de Loubavitch, était le septième dirigeant du mouvement Habad-Loubavitch et l’une des figures les plus importantes de l’histoire juive moderne », a déclaré le membre démocrate du Conseil municipal de New York, Crystal Hudson, qui a présenté le projet de loi. Il a décrit le Rabbi comme une personne qui avait la »capacité de parler aux gens à leur hauteur, avec chaleur et sincérité, indépendamment de leur origine ou de leur statut, ce qui le distinguait des autres ».

Le bloc, qui sera rebaptisé, abrite le 1304 President Street, la maison du Rabbi et de la Rabbanite Haya Mushka Schneerson, z’l.

»Après avoir échappé à l’Holocauste et être arrivé aux États-Unis en 1941, le Rabbi a étendu la portée mondiale du mouvement Chabad-Loubavitch, en créant d’innombrables institutions : jardins d’enfants, écoles, centres de désintoxication, maisons de retraite et synagogues », a déclaré Hudson.

Cette décision a été prise à une date symbolique, la veille du 19 kislev (youd tet kislev), nouvel an de la hassidout, jour de la libération de prison de l’Admour Hazken, le fondateur du mouvement Habad.