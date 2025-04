Une rue portant le nom d’Omer Neutra, soldat américano-israélien de Tsahal tué le 7 octobre et dont le corps se trouve toujours à Gaza après son enlèvement par le Hamas, a été inaugurée dimanche dans la ville de Plainview à Long Island, New York. Ronen et Orna, les parents du jeune homme âgé de 21 ans lors de son assassinat, ont assisté à la cérémonie. Les parents d’Idan Alexander, un autre Américano-Israélien enlevé le 7 octobre et qui serait toujours en vie, ont également pris part à l’événement.

Lors de la cérémonie, Ronen Neutra a pris la parole, déclarant : « Nous appelons le gouvernement israélien et le Premier ministre en visite à Washington à faire tout ce qui est possible avec le président Trump, pour conclure un accord et ramener tous les otages chez eux avant Pessah. » Orna Neutra a ajouté : « Omer et Idan sont tous deux des soldats isolés qui ont grandi aux États-Unis, ont immigré en Israël et se sont portés volontaires pour servir dans l’armée. Tous deux ont été enlevés le 7 octobre. Idan doit revenir vivant et Omer doit être enterré, avec tous les autres otages défunts. »

Omer Neutra servait comme commandant de char dans le 77e bataillon. Il a été kidnappé à Gaza le 7 octobre avec plusieurs de ses camarades alors qu’il combattait à Nir Oz. Ce n’est que plus d’un an après son enlèvement que Tsahal a pu établir que le jeune homme avait été tué au combat le matin même du 7 octobre, et que son corps sans vie était détenu par le Hamas.