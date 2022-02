Cela fait des années que l’armée israélienne est pointé du doigt, et pas forcément pour la raison à laquelle on pense…

Tsahal fait régulièrement l’objet de critiques pour la nourriture servie aux soldats. Le chef d’Etat-major, Aviv Kohavi a décidé de s’occuper de cette question. Un programme ambitieux a été décidé : formation d’une direction dédiée, rénovation de 130 réfectoires dont 79 d’ici Pessah, création de 80 espaces repas dans les avant-postes, dans lesquels les soldats pourront profiter de produits alimentaires 24h/24 et 7 jours sur 7.

Les espaces repas seront équipés de réfrigérateurs, de grille-pains, de toasters, de micro-ondes et d’un bar à eau. Ils seront climatisés et disposeront d’une terrasse aménagée. Les combattants y trouveront des produits lactés à préparation rapide, comme des yaourts, des gaufres, des pizzas mais aussi des fruits et légumes, des cornflakes, des soupes individuelles, des barres énergétiques, etc.

Le Rav de l’armée, Eyal Karim, a cependant émis une objection. Pour lui, il n’est pas question d’autoriser des en-cas lactés chauds pour des questions de cacherout. En effet, à chaud, il est plus difficile de trouver des solutions qui permettent de manipuler dans une même cuisine des produits lactés et des produits carnés. « A ce stade, dans les espaces repas, il n’y aura que des pâtisseries parvé et des produits lactés froids. Les débats se poursuivent, et le rabbinat militaire s’assurera que chaque solution adoptée respecte les règles de cacherout », a-t-il déclaré. Reste à savoir quel terrain d’entente sera trouvé.

Enfin et plus généralement, le budget nourriture sera augmenté de 25%, ce qui permettra d’augmenter les quantités et la variété des menus.