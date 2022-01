Tout comme le ministre Zeev Elkin il y a quelques jours et d’autres membres de l’aile droite du gouvernement, le ministre de la justice Gideon Saar a voulu minimiser la récente rencontre entre le ministre de la Défense Benny Gantz et le chef terroriste de l’Autorité Palestinienne Abou Mazen. Avec presque exactement les même mots, le président de Tikva ‘Hadasha a déclaré à la télévision : « Cette rencontre était inutile à mes yeux mais elle n’était vraiment pas importante. A la place du ministre de la Défense je ne l’aurais pas fait, mais la signification de cette rencontre est tellement limitée et marginale… ».

En réalité, lors de cette rencontre, Benny Gantz, qui agit de manière autonome, a fait de nombreux gestes « de mise en confiance » en direction de l’Autorité Palestinienne, dans le sens de ce que souhaite l’Administration démocrate à Washington.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90