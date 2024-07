La Knesset a adopté hier (mardi) une loi qui permet l’effacement des casiers judiciaires de dizaines de milliers de membres de la communauté éthiopienne, injustement arrêtés lors de manifestations.

La loi a été initiée par les députés Moshé Solomon (Hatsionout Hadatit), Pnina Tamano Shata (Hama’hané Hamamla’hti), Tsega Melaku (Likoud) et Avraham Betsalel (Shass).

Elle fait suite aux conclusions rendues par la commission Palmor qui avaient pointé des arrestations non justifiées et anormalement nombreuses lors des manifestations de la communauté éthiopienne.

Cette loi va permettre d’effacer les casiers judiciaires de tous ceux qui ont participé à ces manifestations jusqu’en décembre 2021, qui n’avaient pas précédemment de casier et qui n’ont pas été condamnés à des peines de prison après leur arrestation. Ainsi, les personnes concernées pourront, notamment, postuler à des emplois qui leur étaient jusqu’à maintenant refusés en raison de leur casier judiciaire.

Le député Moshé Solomon s’est félicité de ce vote: ”Il s’agit d’une réparation historique pour les jeunes issus d’Ethiopie en Israël, mais au-delà c’est une réparation historique pour la société israélienne sur la voie de l’éradication du racisme institutionnel contre la communauté. Les membres de la communauté éthiopienne font valoir leur immense potentiel ces dernières années et parviennent à se hisser au centre de la société. Une preuve terrible est le fait que ces 9 derniers mois, 30 membres de la communauté ont donné leur vie pour défendre le peuple et la terre, soit plus de 2 fois leur proportion dans l’ensemble de la population. La loi qui a été votée va offrir une égalité des chances à ces jeunes qui ont simplement voulu exercer leur droit à la liberté d’expression, dans un Etat démocratique et qui se sont retrouvés dans des procédures qui n’en finissent plus depuis des années”.