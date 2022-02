Cela faisait plus de 5 ans que ce n’était pas arrivé : un premier ministre israélien qui reçoit les représentants du judaïsme libéral en Israël et en Amérique du nord.

La communication avec ces mouvements avait été coupée en 2017, lorsque le compromis autour du Kotel avait été abandonné par le gouvernement israélien de l’époque.

Aujourd’hui donc, le premier ministre Naftali Bennett a longuement reçu les représentants du judaïsme réformé et a écouté leurs doléances. Etaient également présents lors de cette rencontre, les députés Alon Tal (Kahol Lavan) et Guilad Kariv (Avoda) – lui-même membre actif de la communauté libérale en Israël.

A l’issue de la rencontre, les participants sont repartis satisfaits : »Nous remercions le premier ministre d’avoir trouvé le temps de nous rencontrer au milieu des événements internationaux », a ainsi déclaré Rakefet Ginsberg, présidente du mouvement »conservative » en Israël.

Rick Jacobs, président du mouvement réformiste aux Etats-Unis et Yaakov Blumenthal, président du mouvement »conservative » américain, ont raconté leur rencontre avec Naftali Bennett : »Nous avons témoigné de notre soutien inconditionnel à l’Etat d’Israël et nous avons affirmé nos attentes, à savoir que le premier ministre prenne des mesures qui prouvent que l’Etat d’Israël est bien la maison de tous les Juifs, de toutes les tendances, en Israël et dans le monde ». Anna Kislensky, présidente du mouvement réformiste, quant à elle, a annoncé que le premier ministre avait pris le temps de les écouter et qu’il avait reconnu la nécessité pour les réformistes de prier à leur façon au Kotel »sans séparation et de manière égalitaire et respectueuse ».

L’enjeu de ces discussions était, entre autres, le statut des prières libérales au Kotel qui provoquent tous les premiers du mois du calendrier juif, des affrontements plus ou moins violents sur place, la majorité des fidèles sur place considérant l’action de »femmes du Kotel » comme une provocation.

L’opposition a vivement condamné cette rencontre. Avi Maoz (Hatsionout Hadatit) a estimé que les masques étaient tombés. »Naftali Bennett et ses ministres poursuivent une idéologie dangereuse, qui donne du poids aux réformistes en Israël. Le but de tous les changements qu’effectue Matan Kahana (ministre des cultes, ndlr) dans le domaine religieux est de façonner les esprits des citoyens israéliens en leur présentant le courant réformiste comme légitime. Le peuple d’Israël est plus intelligent, il n’y a qu’un seul judaïsme, c’est pour cela qu’ils ne réussiront pas ».

Le député Ori Maklev (Yaadout Hatorah) s’est lui aussi insurgé contre cette réunion : »Le premier ministre est incapable de s’occuper de l’essentiel donc il se soucie de ce qui est secondaire. Il ne montre pas de stabilité et vend ses valeurs au plus offrant ».