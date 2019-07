La chaîne Aroutz 13 a révélé la tenue d’une réunion de haute importance qui s’est tenue la semaine dernière Alaska. Elle s’est déroulée entre l’ambassadeur d’Israël aux Etats-Unis Ron Dermer et des hauts responsables politiques et militaires, à propos de l’Iran. Il s’est agi d’une rencontre très sensible car la censure militaire n’a autorité de révéler que sa tenue mais aucune information sur son contenu.

Les liens stratégiques entre Israël et les Etats-Unis sont plus étroits que jamais, et outre l’aide annuelle de 3,8 milliards de dollars, elle inclut des exercices militaires conjoints, des échanges d’informations et une coopération dans le développement des systèmes de défense anti-missiles.

Photo Miriam Alster / Flash 90