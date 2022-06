Dans les prochains jours, la députée Yulia Malinovsky (Israël Beitenou) doit déposer un projet de réforme concernant l’importation de viande cachère qui devrait permettre de diminuer le coût de ce produit de base.

A la base de cette réforme, l’idée est de casser le monopole que détient depuis de nombreuses années, le Grand Rabbinat d’Israël sur la cacherout de la viande, y compris celle qui est importée et qui constitue 60% de la viande cachère consommée en Israël.

Jusqu’à maintenant, les organismes de cacherout étrangers devaient attendre la venue des cho’hatim israéliens qui certifiaient la cacherout de la viande.

Malinovsky veut supprimer cette étape. »L’idée derrière la proposition est simple », explique-t-elle, »les Juifs de Diaspora mangent de la viande certifiée par ces organismes à l’étranger qui octroient la cacherout dans leurs pays respectifs et qui appartiennent au courant orthodoxe. De plus, ils ont déjà été reconnus par le Grand Rabbinat d’Israël pour l’importation de denrées alimentaires. Il n’y a aucune raison que leur che’hita ne soit pas considérée comme cachère en Israël ».

Pour les porteurs de cette réforme, Israël n’aurait ainsi plus besoin de faire venir des délégations à l’étranger pour procéder à la che’hita, et le prix de la viande s’en trouverait diminué de manière significative. Le consommateur israélien pourrait s’appuyer sur les réseaux organisés et reconnus qui existent à l’étranger.

Par ailleurs, cette réforme mettrait aussi un terme à une autre pratique, celle d’importer des bêtes vivantes afin que des cho’hatim du Grand Rabbinat procèdent à leur abattage en Israël. L’arrêt de cette méthode contribuerait à la protection du bien-être animal.

Malinovsky résume ainsi son projet: »La viande en Israël doit être cachère, cela ne fait l’objet d’aucune discussion. La loi que je propose va casser le monopole du Grand Rabbinat et permettre à d’autres organismes de cacherout à l’étranger, reconnus par le Grand Rabbinat, de certifier la cacherout de la viande importée, ce qui diminuera le prix de cette denrée pour les citoyens israéliens ».