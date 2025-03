Une nouvelle exposition ouvrant cette semaine au Musée National du Judaïsme Italien et de la Shoah (MEIS) à Ferrare, en Italie, met en avant la fête juive de Pourim et son héroïne, la reine Esther.

Intitulée »Belle Esther. Pourim, une histoire intemporelle », l’exposition explore la figure biblique de la reine Esther à travers l’art de la Renaissance, des parchemins précieux, des artefacts historiques et des installations interactives. Elle se compose de quatre thèmes entremêlés qui retracent l’histoire d’Esther: une jeune femme qui change le destin de son peuple en déjouant le complot d’Haman, le conseiller du roi.

Une sélection exceptionnelle de meguilot — des rouleaux du Livre d’Esther — inclut un rare parchemin du XVIIe siècle, réalisé à Ferrare par Moshé Ben Avraham Pescarol. Prêté par la Bibliothèque Nationale d’Israël, ce rouleau retourne ainsi temporairement dans sa ville d’origine.

Le Livre d’Esther est unique dans la Bible hébraïque, car il ne mentionne pas Dieu, ce qui permet d’illustrer les rouleaux sans enfreindre la loi juive. Dr Chaïm Neria, conservateur de la collection Judaïca Haim et Hanna Solomon à la Bibliothèque Nationale d’Israël, explique: »La meguila a été écrite et illustrée en 1616 par Pescarol pour un homme nommé Mordechai Ben Eliyahu Halevi, qui vivait à Brescello, près de Ferrare. Cette information est inscrite sur la meguila elle-même ».

Il ajoute: »Cette meguila est l’une des plus spéciales de la collection de la Bibliothèque et l’une des plus anciennes. À notre connaissance, c’est la première dans le monde juif où les illustrations font partie intégrante du récit. Elles ne sont pas de simples décorations, mais cherchent à raconter l’histoire, dans un style fidèle à l’art italien de l’époque ».

Oren Weinberg, directeur général de la Bibliothèque Nationale d’Israël, a déclaré: »La Bibliothèque Nationale d’Israël est ravie de collaborer avec le MEIS pour l’exposition ‘Belle Esther. Pourim, une histoire intemporelle’. Ce partenariat permet au public italien d’admirer cette meguila exceptionnelle dans son lieu d’origine, témoignant de la richesse du patrimoine livresque juif italien et offrant un magnifique récit de l’histoire d’Esther. Nous considérons que ces collaborations institutionnelles, comme celle entre le MEIS et la NLI, sont essentielles à notre mission : partager nos collections et notre expertise avec le monde juif et au-delà ».