Article de Johanna Afriat pour Actualité Juive numéro 1758

Qualita et la mairie de Jérusalem ouvrent une ligne téléphonique pour apporter des réponses concrètes à ceux qui envisagent de s’installer en Israël

Et si toutes les questions que vous vous posez sur l’alyah trouvaient une réponse immédiate ? C’est désormais ce que propose Qualita avec « Allô Alyah JLM », sa nouvelle ligne téléphonique dédiée. Que vous envisagiez de vous installer en Israël ou que vous y viviez déjà, ce centre d’appels a pour objectif de fournir tous les renseignements utiles pour une alyah réussie. « Qu’il s’agisse de questions liées au logement, au travail, aux écoles, aux études, à la retraite, à la bureaucratie ou aux aides destinées aux nouveaux immigrants, aucune ne restera sans réponse », affirme Ariel Kandel, directeur de Qualita.

L’idée de ce centre d’appels a germé après le 7 octobre et la très forte hausse des ouvertures de dossiers pour l’alyah : « Nous avons estimé que les salons de l’alyah organisés deux ou trois fois par an en France n’étaient plus suffisants. Nous voulions également offrir aux gens la possibilité de poser leurs questions en toute confidentialité, confortablement installés chez eux, et de pouvoir revenir vers nous autant de fois que nécessaire », explique Ariel Kandel, qui précise que ce service a également pour but de répondre aux interrogations des olim francophones qui sont déjà en Israël et qui ont besoin d’être accompagnés au quotidien.

Au bout du fil se trouvent des conseillers qualifiés, qui ont également la possibilité de transférer l’appel à un spécialiste du domaine requis pour une réponse plus approfondie. Des rendez-vous peuvent également être fixés avec ces experts. Le centre d’appels propose enfin les services de bénévoles Qualita afin d’assister les personnes qui le souhaitent lors d’une démarche administrative ou une visite chez le médecin par exemple.

La mairie de Jérusalem, toujours proactive lorsqu’il s’agit d’encourager l’alya et de favoriser l’intégration des nouveaux immigrants, a souhaité s’associer à ce nouveau service. « Nous souhaitons aider les olims de France à surmonter les défis liés à leur intégration, et nous mettons tout en œuvre afin de les renseigner et les accompagner au mieux à chaque étape », indique Pini Glinkevitz, qui dirige le département de l’intégration à la mairie de Jérusalem. Celui-ci forme le vœu d’une alyah toujours plus importante en provenance de France dans les mois et les années à venir. « Nous savons que de très nombreux Juifs de France envisagent aujourd’hui la possibilité de faire leur alyah. Notre mission est de les aider à concrétiser leur projet. »

Appel depuis Israël au 077-9727555 (possibilité d’envoi de messages sur Whatsapp également)

Appel depuis la France au 08-05031550