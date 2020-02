Lors d’une interview accordée à Ayala Hasson sur Radio 103FM, Benny Gantz a dit « ne pas exclure » un gouvernement d’union avec le Likoud dans une configuration où Binyamin Netanyahou serait simple député et nommé président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense. Autrement dit, un gouvernement Gantz dans lequel celui qui fut Premier ministre durant plus de dix ans serait le subordonné du ministre de la Défense annoncé – Gaby Ashkenazy!!

Photo Tomer Neuberg / Flash 90