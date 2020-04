La crise du Corona et son cortège de licenciements touche également les travailleurs immigrés clandestins qui sont très nombreux au sud de Tel-Aviv. Des témoins rapportent que des membres du Mouvement islamique arabe israélien sont de plus en plus présents auprès de cette population et viennent en aide à ces personnes, notamment par la distribution de repas et de victuailles.

Il est de notoriété publique que les mouvements islamiques à travers le monde suivent la même stratégie: ils font fonctionner des chaînes d’action sociale et de solidarité auprès de milieux défavorisés, comme tremplin pour la diffusion de leur idéologie islamo-fasciste. C’est aussi le cas maintenant à Tel-Aviv où le Mouvement islamique arabe israélien a décidé de « s’attaquer » à cette population africaine aujourd’hui majoritairement oisive et dénuée, donc réceptive, afin d’y instiller son idéologie dangereuse.

Le Mouvement islamique arabe israélien, dans sa branche nord, dirigée par le sheikh Raed Salah, a été déclarée hors-la-loi en 2015 pour apologie du terrorisme et incitation à la violence. Sa branche sud, non moins dangereuse, peut se targuer d’avoir maintenant une représentante à la Knesset en la personne de Khatib Yassin Ayman!

